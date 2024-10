C à vous du 28 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Budget 2025 : arrêt maladie, délai de carence… Le casse-tête de la sobriété Eric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), est l’invité de C à vous

🔵 Le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles renvoyé à mars 2025. On en parle avec Marine Turchi, journaliste au service enquête à Médiapart



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Louane pour son album « Solo » disponible sur toutes les plateformes

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe & Fondatrice de « La Guinguette d’Angèle »

🔵 Dans la Suite de C à vous : Benoît Poelvoorde pour le film « L’art d’être heureux » en salle le 30 octobre; et Julian Bugier et Valérie Heurtel pour le livre « 100 idées pour dépenser moins et vivre mieux » disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 28 octobre 2024 à 19h sur France 5.