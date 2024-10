Un Si Grand Soleil du 18 octobre : Yann désemparé, un terrible drame (résumé et vidéo épisode 1493 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1493 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 18 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Johanna dit à Yann qu’il ne peut pas partir comme ça, ils doivent parler. Yann dit qu’ils ont déjà fait ça toute la nuit, ça n’a servi à rien. Johanna supplie Yann de rester, mais il ne comprend pas comment elle a pu faire ça. Johanna lui assure qu’elle a dérapé, ça ne voulait rien dire. Mais pour Yann, ça veut dire qu’elle n’est pas au clair avec ses sentiments. Johanna lui dit qu’elle l’aime, Yann l’envoie balader et lui dit qu’elle est pathétique. Il lui hurle dessus en disant qu’elle ne sait même pas si le bébé est de lui…

Victoire appelle Boris, elle a du temps avant de prendre son train et lui propose de déjeuner ensemble. Il décline, il vient d’arriver au boulot. Elle insiste, mais il lui dit qu’il ne peut pas. Il promet de se rattraper la semaine prochaine quand elle reviendra.



Publicité





Hugo cherche Yann, Manu lui dit qu’il a appelé pour dire qu’il était malade, il ne viendra pas. Johanna arrive au cabinet, elle ne répond pas à Claudine qui lui dit bonjour et lui demande si ça va. Pendant ce temps là, Yann débarque à la ferme et frappe Ludo ! Elodie s’interpose, Ludo dit qu’ils peuvent discuter. Il comprend qu’il soit furieux mais il n’a jamais voulu ça. Il dit qu’ils ont dérapé, Yann lui dit qu’il vaut mieux pas qu’ils se recroisent sinon ça sera la dernière !

Eliott explique à Charles qu’il a rencontré Boris en s’incrustant à un pot de travail de Muriel. Et étonnamment, il a apprécié Boris. Mais il est convaincu que ce n’est pas fini entre eux, il veut absolument les éloigner le plus vite possible.

Elodie soigne Ludo, qui dit qu’il est soulagé car ça a permis de crever l’abcès. Elodie se met à la place de Johanna, en pleine grossesse ça a du être très dur. Ludo dit que de toute façon il faut assumer, s’il est le père il ne s’effacera pas ! Elodie lui dit que ça ne sera pas facile.

Yann est seul, il repense à quand il a su qu’il allait être papa. Hugo l’appelle, il lui avoue que ça ne va pas. Pendant ce temps là, Eliott fait encore le chauffeur pour Curtis. Il remarque une voiture de flics juste à côté. Il leur fait remarquer que son passager n’a pas la ceinture, Eliott s’excuse. Curtis félicite Eliott pour avoir bien géré.

Hugo retrouve Yann, qui lui dit qu’il doit être né sous une mauvaise étoile. A chaque fois il essaie de construire quelque chose, ça foire. Il pense qu’il n’est pas fait pour le bonheur. Hugo n’y croit pas une seconde. Yann dit qu’il demande pas grand chose, il veut juste une famille… Hugo lui dit que ça arrivera, Yann lui répond que non et il arrête d’espérer.

Muriel rentre, Noura a couché Toma. Elles discutent, Muriel finit par lui avouer qu’Eliott a fait quelques mois de prison. Noura trouve ça beau qu’ils se soient retrouvé après tout ça. Elle dit que c’est une belle histoire. Pendant ce temps là, Boris raconte à Laurine comment Eliott s’est incrusté. Il pense qu’il n’est pas clair et se demande s’il sait pour Muriel et lui… Laurine pense qu’il est parano et l’interroge sur Victoire. Boris avoue qu’elle est cool mais il s’en fout.

Muriel accueille Eliott pour le dîner, elle a cuisiné. Toma se met à pleurer, elle y va. Curtis appelle Eliott, il a besoin de lui pour des heures sup. Il accepte.

Johanna attend Yann. Quand il rentre, elle dit qu’ils vont faire un test de paternité prénatal. Yann dit que c’est illégal, Johanna propose de le faire en Espagne. Mais Yann lui rappelle que c’est dangereux pour le bébé. Elle est convaincue que c’est lui le père, elle le sent. Elle lui dit encore qu’elle l’aime, Yann lui dit qu’il fallait y penser avant. Il lui dit qu’elle le dégoûte ! Johanna s’en va. Elle prend le volant, bouleversée, et appelle Sabine. Elle lui dit de se garer, de lui envoyer sa position et ils vont venir la chercher. Johanna pleure quand elle est victime d’un accident de voiture ! Elle a été éjectée du véhicule et se retrouve au sol, inconsciente.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Yann frappe Ludo, Johanna victime d’un grave accident ! (épisode du 18 octobre 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 8 octobre

vidéo à venir