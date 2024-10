Les Cinquante du 17 octobre 2024 : qui sont les éliminés du jeu ? (résumé + replay épisode 34)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 34 du jeudi 17 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 34 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le jeu en binômes. Ils doivent casser un bloc de glace avec des cuillères afin de libérer une pièce d’or !











Publicité





Le Lion explique que le jeu s’arrêtera quand il y aura 10 binômes sauvés. Stéphane et Coumba sont les premiers à réussir, ils sont sauvés ! Alex et Julie R. les rejoignent, suivis par Cassandra et Soraya, Joseph et Emma, Jonathan et Séphora, Carla et Simon, Kévin et Sacha, Jordan et Julie B., Hillary et Eddy, et Nikola et Jean-Pascal !

Frédérique et Carla A. éliminées du jeu

Jade, Carla A, Lisa-Marie et Frédérique sont éliminées. Emma a le pouvoir d’éliminer quelqu’un avant la cérémonie : elle hésite beaucoup et elle décide de désigner Frédérique !



Publicité





Les éliminés regagnent le château alors que les joueurs victorieux vont voter lors de la cérémonie. Le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver 2 personnes. Il y aura donc un éliminé !

Les éliminés reviennent et le Lion annonce le verdict. La première sauvée avec 19 voix sur 20, c’est Jade ! Lisa-Marie est sauvée avec 13 voix, contre seulement 8 pour Carla ! Carla A. est donc éliminée aujourd’hui.

C’est l’heure de dire au revoir à Carla. Evidemment, Cassandra se réjouit mais elle se prend encore la tête avec Simon. Elle pense qu’il fait des choses dans son dos et Simon en a marre. Et Lisa-Marie, déçue pour son amie Carla, veut absolument se venger de Cassandra.

Les Cinquante, le replay du 17 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 34 ce jeudi 17 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 18 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 35.