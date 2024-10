Un Si Grand Soleil Spoilers : Ludo arrêté, Johanna victime d’un accident, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 14 au 18 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 14 au 18 octobre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que les choses vont mal tourner pour Ludo. Il ne fait que penser au futur bébé de Johanna, il pense être le père. Mais Johanna l’évite et ne prend aucun de ses appels ! Laura découvre la vérité en surprenant Ludo entrain de laisser un message vocal à Johanna…

Et la police est aux trousses de Ludo. Yann pense que c’est lui qui a agressé Levars et du sang de l’avocat est retrouvé sur la veste qu’il portait pour la manif. Ludo est en garde à vue et dans de sales draps. Pour l’innocenter, Johanna doit parler du message que Ludo lui a laissé au fameux moment où il s’est isolé pendant la manif… Et ça veut dire mettre son couple avec Yann en danger.



En fin de semaine, un drame attend Johanna… Sous le choc alors qu’elle a du dire la vérité à Yann sur sa tromperie, Johanna appelle Sabine et elle a un terrible accident de voiture !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 14 au 18 octobre 2024

Lundi 14 octobre 2024 (épisode 1489) : Après avoir découvert la grossesse de Johanna, Ludo compte bien obtenir des réponses de sa part. Louis lui se concentre sur ses ventes de t-shirt, au détriment de ses études.

Mardi 15 octobre 2024 (épisode 1490) : Alors que Ludo joue un double jeu avec Laura, Charles se fait à nouveau embarquer malgré lui dans les mensonges d’Eliott.

Mercredi 16 octobre 2024 (épisode 1491) : Tandis que Maéva ne croit plus au projet de Louis, ce dernier redouble d’efforts pour percer. Côté enquête, l’équipe de Becker découvre une preuve accablante… contre Ludo.

Jeudi 17 octobre 2024 (épisode 1492) : En plein rendez-vous avec Boris, Muriel voit Eliott débarquer par surprise. Quant à Johanna, elle réalise que pour sauver Ludo, elle va devoir mettre son couple en péril.

Vendredi 18 octobre 2024 (épisode 1493) : Boris s’interroge : et si Eliott était au courant pour Muriel et lui ? Johanna quant à elle voit sa situation prendre un tournant tragique.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 14 au 18 octobre 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.