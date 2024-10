50mn Inside du 12 octobre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 12 octobre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 12 octobre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 A la une – À quoi joue Meghan ? ⁣

Meghan sans Harry. C’est en solo qu’elle a fait une apparition public très remarquée le week-end dernier à Los Angeles. Que cache cette nouvelle stratégie de communication ?

⭐️ En coulisses – Star Academy

Le grand retour de la Star Academy. Quels sont les secrets de cette nouvelle saison ? ⁣



🎶 Le portrait – Dany Brillant⁣

Il se confie sur son adolescence durant laquelle il se sentait mal dans sa peau.

🎬 La story – Julia Roberts, la femme libre d’Hollywood⁣

Alors qu’elle recevra un César d’honneur en février prochain, retour sur le parcours de la star qui a su s’affranchir des dictats d’Hollywood.

50mn Inside du 12 octobre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le doc – Marbella : ces Français partis à la conquête de la nouvelle merveille d’Espagne⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.