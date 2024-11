Alex Hugo du 12 novembre 2024 : votre épisode inédit ce soir sur France 5

Publicité





Alex Hugo du 12 novembre 2024 – Ce soir à la télé, France 5 diffuse un épisode inédit de la série « Alex Hugo ». Au programme, l’épisode intitulé « Les engagés ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 5 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 12 novembre 2024 : l’histoire de l’épisode « Les engagés »

À plus de 1 500 mètres d’altitude, le Pic Blanc se dresse encore, abritant une station de ski vieillissante. Avec la neige qui se fait de plus en plus rare, les touristes désertent peu à peu les lieux.

Non loin de là, en bordure d’une zone militaire, Alex et Tony sont appelés après la découverte du corps de Noé Zimmer, 25 ans, professeur d’escalade et secouriste au Pic Blanc. Athlète accompli, Noé était passionné de toitures urbaines, partageant ses prouesses sur les réseaux sociaux. Que faisait-il dans cette station délaissée ? Et pourquoi a-t-il été abattu d’une balle dans le dos, à l’aube, en pleine montagne ?



Alex Hugo se lance alors dans une enquête troublante au cœur d’une station à l’agonie, entre les saisonniers et un groupe d’activistes écologistes auquel Noé appartenait. Ces militants luttent contre la construction d’une méga bassine, censée capter l’eau des sols pour produire de la neige artificielle : une solution qui pourrait sauver les stations de ski pour certains, mais détruire l’écosystème pour d’autres. Les tensions sont vives, et les deux camps n’hésitent pas à recourir aux menaces, aux agressions et au sabotage.

L’affaire prend un tournant inattendu lorsqu’elle conduit Alex à une unité de chasseurs alpins en plein entraînement à proximité du lieu du crime. Leur chef, Olivier Mercier, est un ancien frère d’armes d’Alex, rencontré lors de leur passé commun en tant que commandos. Olivier, impulsif et méprisant les procédures, traîne derrière lui le poids d’un drame vieux de trente ans. Noé a-t-il été victime d’une balle perdue ? Ou bien Olivier, avec son passé trouble, pourrait-il être lié à ce meurtre ?

Interprètes et personnages

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Guillaume Faure (Olivier Mercier), Pierre-Yves Le Louarn (Emile Gaillard), Daphné Lanne (Solen Gaillard), Kahena Saïgi (Leila Fremont), Thomas Alden (Michael Lopez), Lamine Yall Kane (Farid Al-Aswany), Laurent Imbault (Eric Berlinguette), Katherine Adams (Danielle Bouchard), Daniel Dorel (Noé Zimmer), Caroline Riou (Elisabeth Pasquier), Kelly Rolfo (La Sous-lieutenante), Juline Thibault (Claire Astraldi).