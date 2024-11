Un Si Grand Soleil spoiler : Eliott perd le contrôle et dérape encore ! (épisode du 25 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1519 du 25 novembre 2024 – Eliott va encore déraper dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’il s’unie à Manu pour tenter de retrouver le meurtrier de Curtis et innocenter Eve, il va faire n’importe quoi !











Manu laisse Eliott en planque devant le restaurant Stéphane Keller car il doit retrouver Eve au parloir.

Et Eliott reconnait Yvan, l’homme de main de Curtis… Alors que Manu tente de l’appeler, Eliott ne répond pas et décide de s’attaquer à Yvan quand il le repère seul ! Eliott lui donne des coups de barre de fer et il lui prend son argent et son arme !

Pendant ce temps au parloir, Manu tente de rebooster Eve. Elle a le moral dans les chaussettes alors que le juge n’a fait que l’enfoncer. Et de son côté, Muriel ne donne pas de nouvelles à Eliott…



