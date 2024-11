C à vous du 8 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Lutte contre le narcotrafic : le plan de bataille du gouvernement. On en parle avec Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation et spécialiste du grand banditisme

🔵 Pharrell Williams est l’invité exceptionnel de #CàVous ce soir, il nous présente le film animé « Piece by Piece » réalisé par Morgan Neville et en salle le 20 novembre



🔵 Supporters israéliens agressés à Amsterdam, élection de Donald Trump, conséquences pour l’Ukraine… Bernard Guetta, spécialiste en géopolitique, député européen Renew Europe, est l’invité de

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Gabriel Fernandez, chef-propriétaire du “Fana Bistro” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Antoine de Caunes pour le magazine « Vieux » disponible en kiosques et le prime « 40 » disponible sur MyCanal

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jean-Paul Rouve et Xavier Beauvois pour le film « La vallée des fous » en salle le 13 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 8 novembre 2024 à 19h sur France 5.