C dans l’air du 13 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 13 novembre 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 13 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Donald Trump : le choc des nominations

C’est l’homme qui a joué un rôle clé dans la réélection de Donald Trump. Elon Musk, milliardaire américain et fondateur de SpaceX, vient d’être nommé à la tête du ministère de l’« efficacité gouvernementale ». Le propriétaire de la plateforme X, qui a activement soutenu la campagne de Trump, sera chargé de réduire les dépenses publiques et de démanteler certaines régulations. « Il est crucial que nous éliminions le gaspillage et la fraude massive dans les dépenses gouvernementales de 6 500 milliards de dollars », a déclaré le président élu dans un communiqué, exprimant ainsi sa gratitude envers Musk pour son soutien indéfectible ces derniers mois.



Publicité





Originaire d’Afrique du Sud, Musk, dont la fortune est estimée à 271 milliards d’euros selon Forbes, a personnellement injecté 200 millions de dollars dans un Super PAC, une organisation politique dédiée à lever des fonds pour le candidat républicain. Sa nomination soulève des questions de conflits d’intérêts, notamment en raison de ses liens avec SpaceX, fournisseur de la NASA, mais cela n’inquiète visiblement pas Donald Trump.

D’autres personnalités ont été annoncées pour le futur gouvernement. Pete Hegseth, vétéran d’Irak et figure emblématique de Fox News, a été nommé secrétaire à la Défense, succédant au général Lloyd Austin. Hegseth dirigera 2,8 millions de personnes avec un budget de près de 1 000 milliards de dollars. Mike Huckabee, ancien gouverneur de l’Arkansas et pasteur apprécié des évangéliques, a été désigné ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, renforçant ainsi l’axe pro-israélien du gouvernement américain. Huckabee défend depuis longtemps la légitimité de l’occupation de la Palestine.

Parmi les autres nominations, Tom Homan, surnommé le « Tsar des frontières », prendra en charge la gestion de l’immigration avec une politique résolument stricte. La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, fidèle alliée de Trump, sera quant à elle responsable de la sécurité intérieure.

Avec ces premières annonces, Donald Trump a clairement choisi de satisfaire son camp conservateur. La lutte contre le progressisme s’intensifie déjà depuis plusieurs années, notamment dans certains États du Sud comme le Texas, où la première université explicitement « anti-woke » a ouvert ses portes en mars dernier. En Arizona, les manifestations de parents contre les programmes scolaires jugés trop féministes ou antipatriotiques se multiplient. De plus en plus de professeurs renoncent à enseigner l’éducation sexuelle par crainte d’être sanctionnés par des « conseils d’éducation » déterminés à imposer des contenus conformes à leurs valeurs.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 13 novembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.