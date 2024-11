Ici Tout Commence spoiler : Milan choqué, il découvre qu'Anaïs... (vidéo épisode du 15 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Milan et Anaïs vont finalement se laisser une seconde chance dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, ces deux là vont passer la nuit ensemble !











Il semblerait que nos deux anciens amoureux aient réussi à surmonter leurs différends… Plus de querelles inutiles ni de ressentiments entre eux. Anaïs est sur un petit nuage, tandis que Milan cherche à clarifier les choses : est-il pour elle juste une aventure sans lendemain, ou y a-t-il un avenir possible ? La jeune cheffe lui confie qu’il représente plus qu’un simple flirt, mais qu’elle a besoin de temps pour y voir plus clair. Elle se rend ensuite à son rendez-vous avec Teyssier.

Pendant ce temps, alors que Milan s’habille, il fait une découverte qui pourrait bien tout bouleverser… De la drogue posée sur sa table de nuit !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1047 du 15 novembre 2024, Milan et Anaïs remettent ça

