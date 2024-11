C dans l’air du 14 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 14 novembre 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 14 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Procès du RN : Marine Le Pen inéligible ?

Lors de la septième semaine du procès des assistants parlementaires européens du Front national (FN), une étape cruciale s’est déroulée ce mercredi avec les réquisitions du parquet. Le ministère public a livré un réquisitoire de neuf heures, ouvrant par une mise au point : « Nous ne sommes pas ici en raison d’un acharnement, mais à l’issue d’une information judiciaire menée par des magistrats indépendants », a affirmé le procureur. Qualifiant l’affaire d' »inédite » en raison de son ampleur, sa durée et sa nature, le parquet a requis une peine de cinq ans de prison, dont deux ans ferme aménageables, 300 000 euros d’amende, et cinq ans d’inéligibilité contre Marine Le Pen. Celle-ci est jugée au « centre » d’un « système organisé » visant à détourner des fonds du Parlement européen au profit du FN, rebaptisé Rassemblement national (RN). Si le tribunal suit ces réquisitions, l’inéligibilité serait assortie d’une exécution provisoire, c’est-à-dire applicable dès la condamnation, même en cas d’appel.



Les réquisitions ne s’arrêtent pas là : le parquet a également demandé 18 mois de prison, dont six ferme, et trois ans d’inéligibilité pour Louis Aliot, numéro deux du parti ; dix mois avec sursis et un an d’inéligibilité pour le porte-parole du RN Julien Odoul ; ainsi que 18 mois avec sursis et deux ans d’inéligibilité contre Yann Le Pen, la sœur de Marine Le Pen. Le RN lui-même risque une amende de deux millions d’euros.

Face à ces réquisitions, Marine Le Pen a immédiatement dénoncé une décision à visée politique. « Le parquet ne s’intéressait qu’à Marine Le Pen pour l’exclure de la vie politique et au RN pour ruiner le parti », a-t-elle déclaré. Jordan Bardella, président du RN, a surenchéri en affirmant sur X (ex-Twitter) que ces réquisitions visent à « priver des millions de Français de leur vote en 2027 », une « atteinte à la démocratie ». Dans une rare prise de position hors du camp de l’extrême droite, Gérald Darmanin a déclaré qu’ »on combat Mme Le Pen dans les urnes, pas ailleurs », rappelant que seule la voix du peuple peut décider de sa destinée politique.

Pour rappel, la loi française prévoit des peines d’inéligibilité automatique en cas de condamnation pour détournement de fonds publics, renforcées par la loi Sapin II de 2016. Les réactions n’ont pas tardé : Nathalie Delattre, ministre chargée des relations avec le Parlement, a souligné que « la loi s’applique à tout le monde » et que commenter une décision judiciaire est « profondément choquant ». Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, a critiqué le « double discours » de l’extrême droite, rappelant qu’en 2004, Marine Le Pen fustigeait les élus impliqués dans des affaires financières.

La défense entamera ses plaidoiries lundi prochain, avec une fin de procès prévue pour le 27 novembre, bien que le verdict final ne soit pas attendu avant plusieurs mois. En jeu pour Marine Le Pen, une peine d’inéligibilité qui mettrait fin à ses ambitions présidentielles pour 2027. En parallèle, le RN a lancé une pétition en ligne en soutien à sa dirigeante, tandis que Jordan Bardella, héritier potentiel, semble vouloir profiter de la situation pour affirmer ses propres ambitions. En pleine tournée médiatique pour la promotion de son livre « Ce que je cherche », il multiplie les appels à l’union des droites, dessinant les contours de son propre projet politique.

Enfin, nous suivrons également de près le match France-Israël au Stade de France ce jeudi soir, avec ses enjeux sportifs et son contexte géopolitique particulier.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 14 novembre 2024