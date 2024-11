C dans l’air du 21 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 21 novembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 21 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Le gouvernement Barnier peut-il tenir ?

En place depuis septembre, le gouvernement Barnier ne s’est pas effondré, mais les menaces à son encontre se précisent, notamment du côté de l’extrême droite, dans un climat tendu par les débats sur le budget 2025 au Parlement. « Nous n’accepterons pas que le pouvoir d’achat des Français soit encore amputé dans la situation qu’ils connaissent aujourd’hui. C’est une ligne rouge. Si elle est dépassée, alors nous voterons la censure », a averti mercredi sur RTL la cheffe de file des députés du Rassemblement national.



Le parti de Marine Le Pen n’envisage toutefois pas de mettre ses menaces à exécution avant les dernières discussions sur le budget, que le gouvernement devrait faire passer via l’article 49.3, attendu dans la seconde moitié de décembre. De son côté, l’opposition de gauche, forte de 192 sièges à l’Assemblée, a déjà annoncé son intention de déposer une motion de censure à ce moment-là. Une telle motion n’aurait toutefois une chance d’aboutir qu’avec l’appui des 124 députés du RN, 289 voix étant nécessaires pour renverser le gouvernement.

Dans ce contexte budgétaire tendu, Michel Barnier, déjà affaibli par la fragilité de sa majorité, a prévu de rencontrer tous les chefs des groupes parlementaires la semaine prochaine. Objectif : cerner les priorités des différentes forces politiques et tenter de concilier leurs ambitions avec « les impératifs de rigueur budgétaire », confie-t-on à Matignon. Parmi ces rencontres, celle prévue lundi avec Marine Le Pen sera particulièrement scrutée. Le Premier ministre pourra-t-il encore convaincre la dirigeante du RN de revoir sa position ? L’atmosphère a radicalement changé depuis la rentrée, lorsque le RN se félicitait de son rôle « incontournable » et de sa relation jugée correcte avec Michel Barnier. Désormais, le parti d’extrême droite hausse le ton, certains, comme l’ex-porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot, l’accusant de « détourner l’attention » du procès en cours concernant les assistants parlementaires du Front national (devenu RN). Une crise politique marquée par la chute du gouvernement en fin d’année pourrait en effet servir les intérêts de Marine Le Pen, alors qu’une condamnation pour détournement de fonds publics est attendue en janvier.

Dans ce bras de fer, le calendrier joue un rôle clé. En attendant, Michel Barnier se rend ce jeudi 21 novembre au dernier jour du Congrès des maires, où il est attendu par des édiles critiques à l’égard des coupes budgétaires imposées aux collectivités en 2025. Le Premier ministre devra également faire face à la colère des agriculteurs, mobilisés contre le traité Mercosur, avec des actions prévues dans tout le pays la semaine prochaine. À cela s’ajoute la montée des inquiétudes au sein de l’exécutif face à une vague de plans sociaux dans des secteurs comme l’automobile, la distribution et la chimie. Ces licenciements massifs, que le ministre de l’Industrie Marc Ferracci redoute de voir se poursuivre, inquiètent syndicalistes et chefs d’entreprise. Par ailleurs, l’annonce du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, synonyme de relance de la guerre commerciale et d’une hausse des droits de douane, renforce la pression économique et sociale pesant sur le gouvernement.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 21 novembre 2024 à 17h40 sur France 5.