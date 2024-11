C dans l’air du 22 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 22 novembre 2024





C dans l’air du 22 novembre 2024 : le sommaire

⬛ C’est une première sur le front ukrainien : le jeudi 21 novembre, la Russie a utilisé un missile balistique à moyenne portée (IRBM) baptisé « Orechnik ». Initialement conçu pour transporter une tête nucléaire, ce missile n’avait jusqu’à présent été testé que dans le cadre d’essais. Cette fois, il a été employé pour frapper une usine située à Dnipro, dans l’est de l’Ukraine. Moscou présente cette attaque comme une réponse à l’utilisation récente par Kiev de missiles de longue portée américains, marquant un nouveau tournant dans le conflit. Lors d’une allocution télévisée, Vladimir Poutine a qualifié cette situation d’ »escalade », ajoutant que le conflit ukrainien avait désormais des « caractéristiques mondiales » et menaçant de frapper les pays dont les armes sont utilisées contre la Russie.

Mardi, Kiev a tiré des missiles ATACMS américains contre des cibles dans la région de Briansk, suivis mercredi par des missiles britanniques Storm Shadow. En parallèle, le Kremlin a signé un décret actualisant la doctrine nucléaire russe, élargissant légèrement ses conditions d’utilisation, même si le recours aux armes nucléaires reste limité à des menaces existentielles contre la Russie.



Du côté américain, l’administration Biden a dénoncé une escalade attribuée à Moscou. Une porte-parole de la Maison-Blanche a toutefois affirmé qu’aucun signe ne laissait présager une intention de la Russie d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Elle a également accusé Moscou de « s’appuyer sur la Corée du Nord », qui aurait envoyé des milliers de soldats sur le front ukrainien. Volodymyr Zelensky, de son côté, a exhorté la communauté internationale à réagir face à un « voisin fou » transformant l’Ukraine en « terrain d’essai ».

Cette escalade soulève de nombreuses questions : jusqu’où peut-elle aller ? Quel rôle joue le navire chinois « Yi-Peng 3 », impliqué dans l’affaire des câbles sous-marins endommagés en mer Baltique ? Pendant ce temps, Donald Trump a affirmé qu’il suffirait d’une journée pour convaincre Vladimir Poutine de mettre fin au conflit. Selon le « Washington Post », des discussions auraient récemment eu lieu entre le président russe et son homologue américain élu, bien que le Kremlin ait démenti. Ces échanges ont-ils vraiment eu lieu ? Enfin, quel est l’état d’esprit des Ukrainiens face à ces évolutions ?

