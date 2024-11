C dans l’air du 29 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 29 novembre 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 29 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Budget : crise de nerfs… et crise économique ?

Alors que les débats parlementaires se poursuivent à l’Assemblée nationale et que le gouvernement Barnier fait face à une menace croissante de censure, le paysage économique français est marqué par une succession de plans sociaux. Des entreprises telles qu’Auchan, Michelin, Valeo, Vencorex, Don Bosco ou encore Saunier Duval sont touchées. La vague annoncée de défaillances d’entreprises et de licenciements est désormais une réalité. Selon le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, le nombre de défaillances pourrait atteindre 65 000 entreprises d’ici la fin de l’année 2024, un pic historique. À court et moyen terme, plus de 160 000 emplois seraient menacés, principalement dans l’industrie et le logement.



Bien que le rythme de destruction d’emplois ait augmenté moins rapidement que celui des faillites (+20 % par rapport à 2023), le niveau actuel dépasse les précédents records de 2012 (crise de la dette européenne) et de 2009 (crise des subprimes). Et selon Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l’Industrie, ce n’est que le début. Il prévoit d’autres fermetures d’usines et des milliers d’emplois menacés dans des secteurs fortement exposés à la concurrence internationale, comme la chimie, l’automobile (notamment les équipementiers) et la métallurgie. Cette pression est exacerbée par les politiques protectionnistes annoncées aux États-Unis, où Donald Trump promet une hausse des droits de douane et une reprise de la guerre commerciale.

De son côté, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, alerte sur une dégradation rapide de la situation sociale. Elle évoque près de 250 plans de licenciements en cours de préparation, affectant entre 170 000 et 200 000 emplois, principalement dans l’industrie, mais également dans d’autres secteurs. Critiquant la politique de l’offre menée depuis le début du mandat d’Emmanuel Macron, qu’elle qualifie de « naufrage politique », elle appelle à des mesures d’urgence, telles que le retour à des prix régulés de l’énergie pour l’industrie, la mise en place de barrières douanières européennes plus protectrices et un renforcement de la loi Florange, étendu aux PME de 50 salariés ou plus. Elle incite également les salariés à se mobiliser, à occuper leurs usines et à participer à une journée d’action prévue le 12 décembre.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 29 novembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.