C dans l’air du 4 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 4 novembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 4 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Élections américaines : J-1

Après des mois de campagne intense, les électeurs américains se rendent aux urnes ce mardi 5 novembre pour élire leur 47e président. Qui succédera à Joe Biden à la Maison-Blanche ? Sa vice-présidente, Kamala Harris, ou l’ancien président Donald Trump ? À la veille du scrutin, les deux candidats mobilisent leurs dernières ressources dans une bataille serrée, illustrée par des sondages fluctuants. Une enquête d’Harris X et Forbes publiée jeudi donne Kamala Harris en légère avance dans les sept États-clés, tandis qu’un sondage AtlasIntel de samedi place Donald Trump en tête dans ces mêmes États, montrant l’incertitude du résultat final.



Publicité





Durant le week-end, Kamala Harris et Donald Trump ont multiplié les déplacements dans ces États décisifs pour convaincre les électeurs indécis et galvaniser leurs partisans. La candidate démocrate est même apparue dans l’émission « Saturday Night Live », où elle s’est montrée confiante en misant sur la mobilisation des femmes. Dans l’Iowa, un État souvent vu comme un baromètre électoral, Harris a pris trois points d’avance sur Trump, selon un sondage du Des Moines Register, suscitant un certain optimisme dans son camp.

De son côté, Donald Trump a franchi un nouveau cap dans l’escalade verbale en déclarant, dimanche, qu’il serait indifférent si des journalistes étaient pris pour cible. Alors que la campagne devient de plus en plus violente, il continue à contester sa défaite de 2020 et à émettre des doutes sur la fiabilité de cette élection. Trump a également ravivé les tensions sur l’immigration en évoquant l’Alien Enemies Act, une loi de 1798, promettant de nouvelles expulsions s’il est élu. En Arizona, nos journalistes ont rencontré des Américains profondément divisés, pour qui l’immigration est devenue une préoccupation majeure.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 4 novembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.