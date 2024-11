Un Si Grand Soleil spoiler : Charles dit tout à Eve, Florent embrasse Cécile (épisode du 7 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1507 du 7 novembre 2024 – Charles va finalement dire la vérité à Eve dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu'Eliott veut retourner vivre à Abidjan avec Muriel et Toma, ses proches s'interrogent…











Muriel essaie de faire parler Eliott mais il refuse de lui dire la vérité… Muriel comprend qu’il se passe quelque chose, il voulait absolument revenir à Montpellier. Chez L Cosmétiques, Muriel craque et Boris s’inquiète. Mais elle ne veut pas lui parler de sa vie privée.

De son côté, Eve vient parler à Eliott au garage. Il lui dit qu’ils vont repartir en Afrique et elle comprend qu’il s’est encore mis dans de sales draps… Il ne veut rien lui dire et Eve sollicite Charles. L’ami d’Eliott décide de lui dire la vérité : Eliott doit 50.000 euros à un dealer !

Pendant ce temps là, Cécile et Florent se retrouvent lors d’une reconstitution… Florent découvre ensuite qu’il a crevé et Cécile l’aide. Et ils s’embrassent ! Quand elle rentre, Cécile prétexte à Achille que la reconstitution a trainé. Et Achille est perturbée, sa copine Charlotte lui a parlé de Christophe qu’elle voit comme un héros. Et pour cause, sa meilleure amie est décédée à cause de la buddah-blue !



