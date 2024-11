C dans l’air du 6 novembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 6 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Trump : son triomphe, nos inquiétudes

Donald Trump a été élu président des États-Unis, franchissant le seuil décisif des 270 grands électeurs. Quatre ans après sa défaite face à Joe Biden, il devient le deuxième président de l’histoire à reconquérir la Maison-Blanche pour un second mandat non consécutif. Bien que les résultats officiels ne soient pas encore tous confirmés, le futur 47e président des États-Unis a salué ce mercredi une « victoire politique sans précédent » et affirmé que « les Américains nous ont donné un mandat exceptionnel ».



Les sondages avaient prévu un scrutin des plus indécis, mais une « vague rouge » a finalement balayé les États clés, permettant à Donald Trump de décrocher non seulement la présidence mais aussi la majorité du vote populaire. Avec les républicains désormais au contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, cette victoire, nette et retentissante, suscite une onde de choc à l’échelle nationale et internationale.

« C’est le meilleur retour de l’histoire des États-Unis », s’est félicité son colistier et futur vice-président, J.D. Vance. Il a promis une reprise économique sans précédent sous la direction de Trump, après une campagne acharnée centrée sur les thèmes de l’économie et de l’immigration.

En 2024, tout comme en 2016, Donald Trump a su convaincre les électeurs qu’il comprenait leurs préoccupations mieux que son adversaire. La vice-présidente démocrate Kamala Harris, candidate de dernière minute après le retrait de Joe Biden, n’a pas réussi à mobiliser suffisamment face aux attaques de son rival sur l’immigration et l’inflation, thèmes centraux de cette campagne marquée par la hausse du coût de la vie et des prix de l’immobilier, qui frappent durement les classes moyennes. De nombreux Américains, contraints de vivre dans des mobile homes, témoignent de leurs difficultés à se loger.

Quels enseignements peut-on tirer de cette élection ? L’inflation et la flambée des prix de l’immobilier expliquent-elles cette « vague rouge » ? Le « gender gap » a-t-il aussi joué en défaveur de Kamala Harris ? Tout au long de la campagne, Trump et Harris ont tenté de séduire les électorats féminin, jeune et issu des minorités. Les premiers sondages montrent que Harris a mobilisé le vote des femmes, tandis que Trump a séduit davantage les hommes, ainsi qu’une majorité de l’électorat blanc, et qu’il a également réalisé une avancée importante parmi les Afro-Américains et les Hispaniques, ce qui pourrait avoir été décisif.

Et maintenant ? Avec la présidence et le Congrès sous contrôle républicain, que signifie cette victoire pour l’avenir du pays ? Pourquoi ce second mandat s’annonce-t-il tendu ? Quel rôle pour Elon Musk dans la nouvelle administration ? Enfin, quelles sont les répercussions de cette élection en Europe, où la victoire de Trump suscite de vives inquiétudes ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 6 novembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.