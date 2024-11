Ici tout commence du 25 novembre : Anaïs anéantie (résumé + vidéo épisode 1053 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 25 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1053 – Anaïs est anéantie ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle a trop tardé pour l’opération, elle est désormais sourde et les lésions sont irréversibles !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 25 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1053

Anaïs s’est isolée dans sa chambre tout le week-end. Son état de santé s’est considérablement aggravé : elle est désormais totalement sourde. Malheureusement, en dépit des conseils des médecins et de ses proches, elle a trop tardé à se faire opérer, rendant ses lésions irréversibles. Anaïs est profondément bouleversée, vivant cela comme une véritable descente aux enfers. Pour pouvoir communiquer avec elle, Milan a dû installer une application spécialisée. De leur côté, Vic et Enzo, très préoccupés, s’inquiètent pour leur amie. Aujourd’hui, Anaïs doit rencontrer un audioprothésiste. Un appareillage devrait lui donner la possibilité d’entendre de nouveau mais ça ne sera plus jamais comme avant ! La jeune femme pleure dans les bras d’Enzo…

De son côté, Coline réalise qu’elle a exagéré dans ses mensonges. Quant à Lionel, il se glisse dans le rôle d’un super papa avec enthousiasme !



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Teyssier apprend une terrible nouvelle (vidéo épisode du 26 novembre)

Ici tout commence du 25 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.