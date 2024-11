Demain Nous Appartient du 12 novembre : Rachel et Lilou face à leur agresseur ! (résumé + vidéo épisode 1812 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 12 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1812 de DNA – La police va finalement identifier la prochaine cible du prédateur ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Grâce à l’ordonnance, ils vont remonter à un médecin de l’hôpital Saint Clair…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 12 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1812

Rachel a convié Lilou à prendre un café au Spoon. Visiblement, les deux femmes ressentent le besoin de partager leur traumatisme et leurs tentatives pour le surmonter. Lilou confie à Rachel qu’elle est hantée par des cauchemars et qu’elle consulte un psychologue. Rachel, de son côté, admet avoir essayé aussi, mais sans succès pour l’instant. Tandis qu’elles échangent en toute sincérité sur leur profond mal-être, elles ne remarquent pas le regard insistant et pesant qui se pose sur elles… il s’agit d’Ulrick Lesueur, qui n’est autre que leur agresseur ! Pire, il ose venir leur parler et leur conseille un groupe de parole…

Pendant ce temps là au commissariat, Michaël et Roxane découvrent le lien qui unit toutes les victimes. Quant à Nathan, il reçoit une mauvaise nouvelle juste avant son départ. Et Manon offre le plus beau des cadeaux à ses proches.



VIDÉO Demain nous appartient du 12 novembre – extrait de l’épisode

