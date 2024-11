Star Academy, Noah se confie : « il y a de la frustration » (VIDÉO Quotidien)

Publicité





Trois jours après son élimination de la Star Academy 2024, Noah était l’invité de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC ce lundi soir.





L’occasion de se confier sur son mois passé au château et sur son retour dans la vraie vie.







Publicité





« J’aurai aimé rester plus mais voilà, c’est le jeu et c’est comme ça » a confié Noah face à Yann Barthès. « Il y a une part de frustration parce qu’on aurait aimé rester plus longtemps (…) mais je sors sur une prestation dont je suis fier, c’est l’essentiel »

« Par crainte du regard des autres, du jugement, je n’avais jamais osé chanter » a-t-il expliqué concernant sa passion pour le chant avant d’intégrer le château de la Star Academy.



Publicité





Et sur la vie au château, Noah a expliqué que chaque soir, une fois que les caméras s’éteignent, ils étaient plusieurs à se retrouver « pour discuter, parler de la journée ».

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 11 novembre : Franck se loupe, Marine pleure, Ebony impressionne, le résumé complet

VIDÉO Noah se confie dans Quotidien

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.