Demain Nous Appartient spoilers : Sébastien recherché, le secret de Zack, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 25 au 29 novembre 2024)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 25 au 29 novembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les recherches pour retrouver Michel Prado et Sébastien Perraud. Les deux hommes sont introuvables !







En effet, alors que Prado est soupçonné d’avoir enlevé Sébastien, la police le recherche activement. Les différents indices laissent penser qu’il aurait pu se suicider après avoir tué Sébastien !

Quant à Camille, elle reste proche de Zack malgré les mises en garde de sa mère… Mais il se pourrait bien qu’il cache quelque chose de grave… Serait-il lié aux disparitions de Sébastien et Prado ?



De son côté, Mona doit faire face à un violent malaise de Joël, qui est hospitalisé d’urgence. Et Victoire décide de prendre les choses en mains pour réconcilier Samuel et Aaron.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 novembre 2024

Lundi 25 novembre 2024 (épisode 1821) : Raphaëlle comprend que Martin ne lui dit pas toute la vérité. Bastien organise un casting pour former une chorale de Noël. Benny souhaite faire la fête chez les Delcourt.

Mardi 26 novembre 2024 (épisode 1822) : Simon se joue de Zack pour protéger Camille. Mona devient ingérable quand Joël se retrouve à l’hôpital. Pour distraire Aaron, Victoire se lance dans la préparation de Noël.

Mercredi 27 novembre 2024 (épisode 1823) : Raphaëlle s’immisce dans l’enquête, malgré l’avis de Martin. Chloé manipule Mona tandis que Benny fait une découverte étonnante. Victoire est fermement décidée à réconcilier ses deux amis.

Jeudi 28 novembre 2024 (épisode 1824) : Martin remet en question toute l’enquête, qu’il envisage sous un autre angle. Mia hésite à révéler son talent caché. Au marché de Noël, Valentine s’interroge sur l’identité de son voisin de stand.

Vendredi 29 novembre 2024 (épisode 1825) : Sans le vouloir, Camille dévoile des informations sensibles. Bastien fait jouer ses relations pour convaincre François. Au marché de Noël, les conflits s’aggravent entre commerçants.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 25 au 29 novembre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…