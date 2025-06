Echappées Belles du 14 juin : direction le Luxembourg ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 14 juin 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Week-end au Luxembourg », suivi de la rediffusion « Les merveilles du Cambodge ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 14 juin 2025, à 21h – Week-end au Luxembourg (inédit)

Souvent cantonné à son image de place financière et à son rôle institutionnel au sein de l’Europe, le Luxembourg mérite pourtant d’être découvert sous un tout autre jour. Sophie Jovillard part à la rencontre d’un pays méconnu, authentique et profondément inspirant. Au fil de son exploration, elle dévoile des paysages inattendus – forêts grandioses, vallées cachées, villages pleins de charme – ainsi qu’une richesse culturelle portée par une population engagée, créative et fière de son héritage. Impossible également d’ignorer la présence discrète mais essentielle de la famille grand-ducale, véritable trait d’union entre tradition et modernité. Investie dans des causes environnementales, culturelles et solidaires, elle incarne les valeurs d’un Luxembourg ouvert, humain et résolument tourné vers l’avenir.

Echappées Belles du 14 juin à 22h30 – « Brésil, les trésors du Nordeste »

Vaste, indompté et authentique : tels sont sans doute les premiers mots qui viennent à l’esprit lorsqu’on évoque le Nordeste. Cette région regorge de trésors naturels d’une richesse et d’une diversité remarquables, à commencer par ses plages idylliques. C’est ici que l’histoire du Brésil a commencé, avec ses premiers pas sur cette terre. Salvador de Bahia, première capitale du pays, figure parmi les plus anciennes cités coloniales du continent. À Recife-Olinda, les gratte-ciel modernes du littoral côtoient les vestiges du passé. C’est dans ce décor contrasté que Jérôme Pitorin entame son périple…



Sujets : le Nordeste, de plage en plage/La street food bahianaise/La conscience noire du Nordeste/ La Linha Verde, une route entre la forêt atlantique et l’océan/Un air de Far West, la » Chapada Diamantina « /Se ressourcer dans la vallée de Capao.

