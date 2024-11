Ici tout commence du 20 novembre : Anaïs dit tout à Milan ! (résumé + vidéo épisode 1050 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1050 – Anaïs va finalement tout dire à Milan ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Elle lui révèle enfin qu’elle est gravement malade et qu’elle doit se faire opérer !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 20 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1050

Milan et Anaïs se réveillent blottis l’un contre l’autre et partagent une douce complicité. Mais leur sérénité est vite troublée : Anaïs est soudain prise d’un violent vertige. Inquiet, Milan l’interroge, et la jeune femme finit par lui révéler qu’elle souffre d’otospongiose, tout en minimisant l’ampleur de son problème de santé. Pourtant, Milan reste préoccupé et pense qu’elle devrait se reposer. Anaïs lui assure qu’elle se fera opérée quand son la dégustation de son menu sera passée…

À l’Institut, Alice semble complètement épuisée… De son côté, Teyssier prend un malin plaisir à son nouveau divertissement grâce à Malik.



Ici tout commence du 20 novembre 2024 – extrait vidéo

