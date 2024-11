Rugby : suivre France / Nouvelle-Zélande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Automn Nations Series suivre France / Nouvelle-Zélande en direct, live et streaming. A quelques mois du coup d’envoi du tournoi des Six Nations, place au second match du XV de France dans le cadre de l’Autumn Nation Series au Stade de France, à Saint-Denis.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 21h ce samedi 16 novembre 2024.







Publicité





Dans le cadre de l’Autumn Nation Series, qui se déroulera du 2 au 30 novembre, suivez en exclusivité sur TF1 les matchs du XV de France ! Traditionnellement, ces rencontres voient les équipes de l’hémisphère Nord accueillir majoritairement celles de l’hémisphère Sud.

À ne pas manquer : le second match entre la France et la Nouvelle-Zélande, en direct du Stade de France. Aux commentaires, retrouvez le journaliste Stefan Etcheverry et Thomas Lombard, ancien international français et actuel directeur général du Stade Français, accompagnés en bord de terrain par Christian Califano, ancien international français et consultant pour TF1 depuis 2011.



Publicité





France / Nouvelle-Zélande, composition des équipes

Le XV de départ de la France : Buros – Villière, Fickou, Moefana, Bielle-Biarrey – (o) Ramos, (m) Dupont (cap.) – Roumat, Alldritt, Boudehent – Meafou, Flament – Tatafu, Mauvaka, Gros

Remplaçants : Wardi, Marchand, Colombe, R. Taofifenua, Guillard, Ollivon, Le Garrec, Gailleton.

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : Jordan ; Reece, R. Ioane, J. Barrett, Clarke ; B. Barrett, Roigard ; Savea, Sititi, Finau ; Vaa’i, S. Barrett (cap.) ; Lomax, Taylor, Williams.

Remplaçants : Aumua, Tu’ungafasi, Tosi, Tuipulotu, Lakai, Ratima, Lienert-Brown, McKenzie.

France / Australie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 21h. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

France / Australie, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.