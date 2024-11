Un Si Grand Soleil Spoilers : Eve sombre, Eliott prêt à se dénoncer, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 22 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 18 au 22 novembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, c'est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que les choses vont mal tourner pour Eve. Alors qu’elle refuse toujours de parler pour protéger Eliott, le juge Laplace décide de la mettre en examen et de la placer en détention provisoire ! Eve est effondrée, elle est envoyée en prison. De son côté, Eliott dit la vérité à Muriel, qui lui annonce que c’est fini et le met à la porte, menaçant de le dénoncer à la police ! Eliott a tout perdu et pense à se dénoncer pour que sa mère soit libérée.

De son côté, Achille en veut à Hugo et il est totalement hors de contrôle ! Avec Charlotte, il fait un tag sur la voiture de Hugo et il envoie sévèrement balader sa mère. Il n’hésite pas à reprocher à Cécile d’avoir un autre homme dans sa vie.



Quant à Claudine, elle réussit à convaincre Janet de lui faire confiance. Elle a découvert que Bréval n’en était pas à son premier coup et compte bien le coincer.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 18 au 22 novembre 2024

Lundi 18 novembre 2024 (épisode 1514) : Après s’être fait doubler, Johanna ne compte pas laisser Claudine s’en tirer. Quant à Muriel, elle découvre finalement l’étendue des mensonges d’Eliott.

Mardi 19 novembre 2024 (épisode 1515) : Ayant réalisé qu’Hugo est responsable de ce qui est arrivé à son père, Achille le confronte. Côté enquête, les preuves s’accumulent contre Eve.

Mercredi 20 novembre 2024 (épisode 1516) : Comprenant qu’il a tout perdu, Eliott envisage une solution radicale. Quant à Charlotte, elle a une surprise pour Achille.

Jeudi 21 novembre 2024 (épisode 1517) : Manu comprend qu’il n’y a qu’une seule personne qui puisse l’aider à sauver Eve. De son côté, Claudine imagine un plan pour coincer Bréval et demande son aide à Alix.

Vendredi 22 novembre 2024 (épisode 1518) : Charlotte convainc Achille de rendre hommage publiquement au Fleuriste, malgré les risques. Charles, lui, confronte Muriel : a-t-elle des sentiments pour Boris ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 18 au 22 novembre 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.