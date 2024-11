Un Si Grand Soleil spoiler : Eve en garde à vue, Eliott arrêté (épisode du 15 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1513 du 15 novembre 2024 – Eve va finalement être placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Curtis dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Eve ment à la police lors de son interrogatoire et peine à convaincre Yann.











Elle prétexte faire des longues balades nocturnes car elle souffre d’insomnie ! Quand Yann lui parle de son tee-shirt apparemment tâché de sang dans les images de la caméra de vidéo-surveillance, Eve refuse de parler et demande à partir. Yann la place en garde à vue, Eve appelle son avocate, Claudine.

Au commissariat, Claudine s’entretient avec Eve et lui fait remarquer que son explication semble peu crédible. Elle ajoute que la police doute de sa version et la soupçonne de cacher la vérité. Encouragée par son avocate, Ève avoue avoir été témoin du meurtre de Curtis, mais elle invente ensuite une histoire selon laquelle elle avait rendez-vous avec le trafiquant pour acheter de la cocaïne.

Yann et Alex ne croient pas à cette nouvelle version et soupçonnent Ève de protéger Eliott. Clément demande à ce qu’elle soit placée en garde à vue et que Manu soit informé. Alex prévient son meilleur ami, qui décide de revenir d’urgence à Montpellier. A son retour, Clément informe Manu qu’Ève a été témoin du meurtre d’un dealer et qu’elle leur a menti. Manu assure que sa compagne ne consomme pas de drogue et qu’elle n’est pas une meurtrière. Il veut la voir mais Clément refuse.



Pendant ce temps, Yann se rend chez Muriel et Eliott. Il demande à Eliott de le suivre calmement pour un interrogatoire…

