Star Academy du 26 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 26 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château. La journée débute avec le cours de danse de Malika !





En cette semaine spéciale tournée, Malika décide de leur apprendre une chorégraphie avec un niveau d’un cran au dessus. Malika prend le temps de parler à Franck, qui a un coup de mou cette semaine. Elle le rebooste et il la remercie.







Publicité





Les élèves prennent ensuite le temps de répéter leurs évaluations. Et Fanny et Lucie viennent pour annoncer les invités du prime de samedi : Soprano, Yodelice, Lara Fabian, et Pierre Garnier (détails et chansons ici).

En soirée, place au cours de sport avec Ladji. Pour la semaine spéciale tournée, il a fait venir Sofia ! Elle leur donne des conseils pour gérer le chant tout en bougeant.



Publicité





Quand les élèves se remettent à répéter, ils reçoivent la visite surprise d’Axel, Julien, Héléna, Lénie et Candice. Ils les regardent répéter pour leur donner de précieux conseils ! Quand Ebony passe, ils l’applaudissent ! Lénie la trouve envoutante.

Tout le monde rentre ensuite au château, ça fait bizarre aux anciens de revenir. Et Héléna décide d’appeler Brigitte, sa maman ! Les anciens se réunissent ensuite pour annoncer à la promo 2024 qu’ils seront là sur le prime pour passer le flambeau ! Ils vont donc faire une presta tous ensemble : leur hymne, et « Quand la musique est bonne ». Ils répondent ensuite à leurs questions. Ils leur expliquent que le rythme de la tournée est très très intense.

Au moment de partir, Héléna annonce qu’elle revient avec Lénie et Candice pour dormir au château. Marguerite craque pleure, de peur de partir avant la tournée. Et les filles sont de retour, à la surprise générale car ils ont pensé que c’était une blague ! Elles en profitent pour continuer de discuter avec les académiciens. Les filles font ensuite leur lit !

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 26 novembre : Ebony incroyable, Charles et Maïa au top, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 26 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.