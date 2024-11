C à vous du 26 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 26 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Anne Hidalgo ne se représentera pas à la mairie de Paris en 2026. On en parle avec Olivier Perou, grand reporter au service politique de L’Express et Charles Consigny, avocat et écrivain

🔵 Mercosur : la grande distribution joue la solidarité avec les agriculteurs. On reçoit Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation et chroniqueur “Les secrets de la conso” sur RTL



🔵 🎶 Dans le live : Patrick Bruel interprètera “Les chaises vides” en live

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexandre Bondoux, chef du restaurant “La Côte Saint-Jacques” à Joigny (Yonne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laurent Gerra pour son spectacle “Laurent se met à table !” à partir du mercredi 27 novembre au casino de Paris et en tournée dans toute la France; et Lubna Azabal, pour le film “Rabia” en salle le 27 novembre

