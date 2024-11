Un Si Grand Soleil du 29 novembre : Claudine savoure, Eliott embauché (résumé épisode 1523 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 novembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1523 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 29 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eve remercie Manu et lui demande s’il lui en veut. Manu lui assure que non mais il a du mal à pardonner à Eliott de l’avoir entrainée là-dedans. Eve retrouve ensuite son fils au garage, elle est contente de le voir. Eliott regrette, il est désolé. Eliott raconte à sa mère qu’il vit au garage, Muriel lui laisse voir Toma mais c’est tout pour l’instant. Eve essaie de le rebooster, elle lui parle de ce qu’il a fait de bien. Eliott est touché et la remercie.

Alix fait écouter à Claudine l’enregistrement de Bréval : il avoue avoir bu du sirop de potassium pour se provoquer une crise cardiaque ! Il dit que grâce à ça il va pouvoir faire condamner Janet. Claudine remercie Alix, elle va pouvoir faire pression sur Bréval pour qu’il retire sa plainte. Alix lui dit qu’elle lui en doit une.



Au commissariat, Alex amène un café à Manu pour fêter la libération d’Eve. Manu s’excuse de l’avoir mis sur la touche. Alex avoue être vexé qu’il l’ait pris pour une balance. Manu rigole et lui demande de faire un câlin…

Levars fait écouter à Bréval l’enregistrement. Soit il retire sa plainte, soit il la maintient et l’enregistrement sera sur le bureau du juge et il risque de prendre cher. Il râle mais accepte de retirer sa plainte. Il demande à Levars s’il peut porter plainte contre la femme qui l’a enregistré. Levars lui dit qu’il va lui envoyer ses honoraires et lui demande de le laisser travailler.

Yann parle à Becker, ça l’ennuie qu’il y ait encore beaucoup trop de zones d’ombres, autour d’Eve et Eliott. Il est convaincu qu’Eve était là car Eliott devait de l’argent à Curtis. Becker dit qu’ils n’ont rien, le principal c’est d’avoir un trafiquant en prison. Yann est frustré.

Le taxi de Catherine est en retard, elle préfère reporter son rendez-vous. Son assistante lui conseille de penser à un VTC les prochaines fois. Catherine pense que c’est une bonne idée, elle a quelqu’un en tête. Catherine appelle Eliott. Elle a besoin de ses services, elle veut qu’il soit son chauffeur avec un forfait de priorité. Elle lui offre 1.000 euros par mois et le prix des courses ! Il accepte.

Catherine explique à Florent et Johanna le coup tordu de Bréval. Johanna dit qu’elle n’avait pas tout les éléments, Claudine dit avoir creusé.

Becker et Janet profitent d’un moment de calme quand Claudine débarque avec du champagne. Elle annonce le retrait de la plainte de Bréval ! Janet lui demande comment elle a fait, elle est soulagée. Claudine leur propose de trinquer. Elle explique ensuite qu’elle a réussi à le faire avouer. Janet est ravie. Claudine s’invite au barbecue… Janet lui propose de rester, Claudine accepte.

Au commissariat, Manu vient parler à Yann. Il lui dit « sans rancune » mais Yann lui dit qu’il ne croit pas en sa version. Manu l’envoie balader et l’insulte…

Johanna raconte à Sabine le coup de sa mère… Sabine reçoit un selfie de sa mère avec Clément et Janet. Sabine comprend qu’elle s’est servi de tout ça pour se racheter avec sa famille.

Eliott se confie à Charles et lui parle de la proposition de Catherine. Charles lui demande si ça ne l’embete pas de bosser pour la mère de Boris… Eliott dit qu’il ne le verra surement pas mais il ne va pas l’oublier…

