Les Cinquante du 28 novembre 2024 : le premier jeu de la finale, qui est éliminé ? (résumé + replay épisode 64)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 64 du jeudi 28 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 62 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les finalistes pendant leur fête. Ils décident d’aller dormir.











Le lendemain, la pression monte à l’approche de la fin de l’aventure. Kévin décide d’interroger Enzo au sujet de la taupe dont a parlé Colette au moment de son élimination. Enzo n’a pas envie de répondre mais Kévin lui propose 3 noms, il lui dit juste que la taupe est dans les 3. Il ne balance pas mais Kévin comprend que c’est certainement Coumba.

Le Lion annonce un nouveau Cachot. C’est Nikola et Julie qui doivent y aller ! Le Lion leur explique qu’il y a des ballons, ils ont 6 minutes pour les compter. Ils pourront faire 3 propositions et si l’une est la bonne, la cagnotte montera de 5.000 euros ! Ils finissent par donner la bonne réponse, c’est gagné ! Nikola a perdu sa claquette, le Lion lui laisse une minute pour la retrouver pour 1.000 euros en plus.

La cagnotte monte ainsi à 14.608 euros. Après, Nikola et Kévin décident de faire une alliance entre garçons. Mais Enzo refuse, il veut juste gagner et sa seule alliée c’est Emma !



Le Lion annonce un nouveau dans l’arène. Les finalistes s’y préparent et s’y rendent ! Ils découvrent un bâton rouge et un plan incliné pour chaque joueur. Le Lion annonce que les clubs sont désormais figés. Il annonce ensuite le déroulé de la semaine de la finale : il leur reste 3 jeux dans l’arène avant le jeu finale. Les deux premiers seront suivis d’une cérémonie des votes, le 3ème sera une mort subite !

SPOILER le premier finaliste éliminé est…

Dans l’épisode de vendredi, à l’issue du premier jeu et de la cérémonie des votes, c’est Emma qui va être éliminée.

Les Cinquante, le replay du 28 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 64 ce jeudi 28 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 29 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 65.