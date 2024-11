Un Si Grand Soleil du 5 novembre : Eliott dérape face à Eve (résumé épisode 1505 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1505 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 5 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Eliott n’a pas dormi, Muriel s’inquiète. Elle pense qu’il gamberge sur leur projet mais elle lui assure qu’ils vont trouver un nouvel investisseur. Muriel lui rappelle qu’ils ont Eve et Manu à dîner ce soir. Il veut repousser mais elle pense qu’Eve sera trop déçue. Eliott s’occupe des courses.

Alex et Thierry ont perdu Curtis de vue la veille. Depuis il a vu des particuliers pour contrats d’assurance. Et la voiture qui les a semés avait de fausses plaques d’immatriculation. Becker pense que ça confirme que c’est bien lui le dealer qu’ils recherchent.



Publicité





A l’hôpital, un patient se plaint d’attendre. Il doit voir le Dr Lewis, qui doit le recevoir entre deux. Il se plaint, mais elle lui explique qu’il doit encore attendre un peu. Il est désagréable et souffle…

Claudine appelle Sabine pour lui souhaite un bon anniversaire, elle propose de l’inviter au restaurant. Mais elle a déjà prévu quelque chose. Elle a un dîner chez Clément et Janet avec Hugo. Claudine se sent exclue. Sabine lui propose une soirée la semaine prochaine.

Janet reçoit le patient, elle lui dit que tout est normal et qu’il peut rentrer chez lui. Mais il a mal à la poitrine et dans le bras, il se sent oppressé. Janet lui dit qu’il a déjà passé des examens la semaine dernière, il n’avait rien. L’homme insiste, il veut passer une irm. Mais Janet refuse. Il repart en colère.

Eliott fait les comptes, et Charles peut lui prêter 4.000 euros. Mais il est loin du compte. Il pense à revendre la voiture. Charles lui dit de demander à sa mère mais Eliott pense qu’elle n’a pas l’argent. Yvan appelle Curtis, Eliott n’a pas d’argent ça ne servira à rien. Curtis pense qu’il est rusé, il va trouver. Et au pire, il sera en dettes et ils en feront ce qu’ils veulent.

A l’hôpital, David interroge Janet sur Mr Breval. Ils se moquent de lui, qui est hypocondriaque.

Elisabeth remercie Victoire, elle a trouvé leur réunion constructive. Elle a des détails à régler avec Boris. Victoire demande à Muriel de la raccompagner. Victoire lui dit qu’elle a tiré un trait sur Boris, Muriel lui dit que ça ne la concerne pas. Victoire pense qu’il y a quelque chose entre eux. Muriel lui assure qu’elle est en couple et elle a un enfant, il ne se passe rien entre eux.

Sabine et Hugo sont chez Clément et Janet. Mais pendant ce temps là, Mr Breval est hospitalisé d’urgence. Alain le prend en charge, il fait un arrêt cardiaque. Alain appelle Janet l’appelle pour le prévenir. Elle affirme que c’est un hypocondriaque professionnel, rien ne l’a alerté. Janet et Becker font souffler les bougies de Sabine quand ça sonne à la porte. Une livraison de fleurs pour Sabine de la part de Claudine.

Eve est avec Manu, qui part en stage en fin de semaine. Il part une semaine à Paris. Ils arrivent chez Eliott. Pendant le dîner, Eve dit à son fils qu’elle est très fière de lui. Elle remet ensuite sur le tapis le voyage en amoureux. Eliott dit que ce n’est pas le moment. Mais elle insiste, Eliott l’envoie balader. Manu lui dit lui parler avec respect.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eliott perd tout, Achille dérape, les résumés jusqu’au 22 novembre 2024