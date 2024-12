C à vous du 6 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Notre-Dame de Paris : J-1 avant la réouverture. On en parle avec Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris

🔵 Allocution d’Emmanuel Macron, choix du nouveau Premier ministre, budget… Roselyne Bachelot est l’invitée de C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Lorenzo Ravera, chef du bistro « La petite table » au Château et Village Castigno à Assignan

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jenifer pour son album “Jukebok”. Elle interprètera en live le titre “Ma révolution”; et Diane Segard pour le spectacle “Parades” en tournée dans toute la France et la série “En terrasse” disponible sur Prime Vidéo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 5 décembre 2024 à 19h sur France 5.