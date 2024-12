C à vous du 9 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Syrie : Bachar al-Assad chassé du pouvoir. On reçoit Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et Jean-Pierre Perrin, écrivain, journaliste spécialiste du Moyen-Orient pour Mediapart

🔵 Nomination du Premier ministre : Emmanuel Macron poursuit ses entretiens avec les chefs de parti. Jérôme Fourquet, directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Malik Bentalha pour le spectacle « Nouveau monde » en tournée dans toute la France et le film d’animation « Sonic 3 » en salle le 18 décembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Dufossé, chef et propriétaire du Château de Beaulieu à Busnes (Pas-de-Calais)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Vincent Cassel et Louis Garrel pour le film “Saint-ex” en salle le 11 décembre; et Nicole Avant, ancienne ambassadrice des États-Unis aux Bahamas et productrice au cinéma. Elle nous parle du film “Messagères de guerre” disponible vendredi 20 décembre sur Netflix

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 9 décembre 2024 à 19h sur France 5.