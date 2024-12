Un Si Grand Soleil spoiler : Marc trompe Léonore, le vrai visage d’Hélène (épisode du 18 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1536 du 18 décembre 2024 – On se doutait que ça allait arriver et dans quelques jours, Marc va tromper Léonore dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Marc va finalement coucher avec Marie-Sophie et tromper Léonore !











Alors que Marie-Sophie a rompu avec Sohan, Marc et la rédac chef couchent ensemble dans les locaux du journal…

De son côté, après la publication de l’article sur Laumière Santé, Boris doute de sa mère. Il est également très inquiet, il a peur qu’elle replonge si elle perd son travail…

Catherine retombe sur le directeur du centre ces Coquelicots, elle n’était apparemment pas au courant de la fraude. Elle l’accuse d’être un menteur et un escroc.



Quant à Tom, il est toujours totalement sous l’emprise d’Hélène. Celle-ci est en réalité une militante anti avortement, que son association considère comme « un crime contre l’humanité » ! Elle demande à Tom de convaincre Maéva d’accepter de lui parler des risques de l’IVG…

