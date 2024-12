C dans l’air du 23 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 23 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Bayrou : déjà affaibli ?

Le temps presse à Matignon. Alors que François Bayrou, nouveau Premier ministre, avait promis de dévoiler son gouvernement avant Noël, la tâche s’avère plus ardue que prévu. Officiellement, son entourage évoque encore « les derniers ajustements », mais en coulisses, les blocages se multiplient. Nommé par Emmanuel Macron pour élargir une majorité sans LFI ni RN, Bayrou rencontre des difficultés à rallier la droite et la gauche.



Chez Les Républicains, Laurent Wauquiez a décliné le portefeuille de Bercy, redoutant une hausse de la fiscalité. Du côté des socialistes, un rapprochement initial avec Bayrou s’est vite heurté à des divergences trop profondes, laissant François Rebsamen, ancien soutien d’Emmanuel Macron, comme seul socialiste prêt à intégrer l’équipe. Pendant ce temps, le RN critique la possible nomination de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, perçu comme un adversaire de poids après avoir battu l’extrême droite aux régionales.

Certains ministres pourraient conserver leur poste, notamment Sébastien Lecornu aux Armées et Bruno Retailleau à l’Intérieur. À l’Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot souhaite rester en place, mais Gérald Darmanin convoite également le poste. Côté entrants, Élisabeth Borne est pressentie pour l’Éducation. Cependant, l’annonce du gouvernement est reportée en raison du deuil national en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte.

Pendant ce temps, Emmanuel Macron enchaîne les déplacements – de Bruxelles à Mayotte, puis Djibouti et l’Éthiopie – avant un retour à Paris dimanche. Toutefois, l’ambiance autour du président semble pesante. Une enquête du *Monde*, menée notamment par Ariane Chemin, décrit un chef d’État de plus en plus isolé depuis la dissolution de l’Assemblée nationale. Brigitte Macron aurait confié que son mari « n’écoute plus personne ». L’enquête évoque également son glissement vers la droite, marqué par l’influence de Nicolas Sarkozy et la nomination de Michel Barnier. Des propos polémiques attribués au président, bien que contestés par l’Élysée, ajoutent à la controverse.

Dans ce contexte, l’économie française reflète ce climat de tension. En Normandie, la fermeture prochaine de l’usine Europhane, un fabricant historique d’éclairages publics, illustre les échecs de la réindustrialisation promise. Les salariés, notamment les plus âgés, redoutent un avenir incertain. Les plans sociaux s’accumulent également chez Michelin et ArcelorMittal, tandis que le nombre de procédures collectives ouvertes en 2024 atteint 52 214, un chiffre en forte augmentation par rapport à l’année précédente.

Sur le plan international, la réélection récente de Donald Trump, annonçant une guerre commerciale accrue, risque de fragiliser davantage l’économie française.

Comment François Bayrou parviendra-t-il à former son gouvernement ? Jusqu’où ira l’isolement d’Emmanuel Macron ? Et la France doit-elle se préparer à une vague de plans sociaux ? Autant de questions cruciales qui agitent le paysage politique et économique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 23 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.