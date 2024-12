Star Academy : vivement critiquée, Marlène Schaff répond et explique son choix lors du prime

Publicité





Lors du dernier prime de la Star Academy samedi soir, la battle du top 3 a beaucoup fait parler. Et pour cause, c’était très serré et il y avait égalité entre Ulysse et Charles avant que Marlène Schaff, la prof d’expression scénique, ne doive trancher !





Marlène était la dernière professeur à voter et s’est retrouvée dans la position de devoir départager Ulysse et Charles.







Publicité





Les téléspectateurs sont nombreux à avoir trouvé Ulysse au dessus mais après une longue hésitation, Marlène a voté pour Charles, lui offrant ainsi l’immunité. Un choix qui a valu à la prof se vives critiques sur les réseaux sociaux et elle a choisi d’y répondre sur le réseau social X.

« Est-ce que la prod m’a demandé de voter pour quelqu’un: NON. Jamais. J’ai voté en mon âme et conscience. Pourquoi je me suis retournée ? Pour regarder Lucie et Fanny. Pourquoi ? Parce que j’étais embarrassée de devoir trancher, je souhaitais à la base donner mon vote à Marine. » a expliqué Marlène Schaff.



Publicité





Des explications qui n’ont pas convaincues certains internautes, qui du coup lui reprochent d’avoir changé son vote.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 11