C dans l’air du 25 décembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 25 décembre 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 25 décembre 2024 : le sommaire

⬛ 2025 : l’année de Trump… et d’Elon Musk ?

Donald Trump prendra ses fonctions le 20 janvier, après avoir été réélu président des États-Unis en novembre. Malgré le fait qu’il n’ait pas encore entamé son mandat, ses déclarations et son programme suscitent déjà de vives inquiétudes, notamment en raison des crises internationales qui s’accumulent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, par exemple, craint une diminution drastique de l’aide militaire américaine, pourtant cruciale pour son pays. « Le président Trump est un homme fort, et j’espère vraiment qu’il sera de notre côté. C’est essentiel », a-t-il déclaré en marge d’un sommet européen à Bruxelles.



Durant sa campagne, Donald Trump a promis de résoudre le conflit russo-ukrainien, tout en devant faire face à d’autres crises, comme celle au Moyen-Orient, où la chute du dictateur syrien Bachar al-Assad, renversé par des islamistes en décembre, a bouleversé la région. À cela s’ajoutent les controverses autour d’Elon Musk, son futur ministre et allié, qui multiplie les interventions sur des dossiers internationaux. Récemment, après une attaque meurtrière en Allemagne, Musk a suscité l’indignation en publiant des propos favorables à l’extrême droite allemande et en critiquant ouvertement le chancelier Olaf Scholz.

En Europe, l’éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche fait craindre une guerre commerciale. Après avoir menacé le Canada et le Mexique d’augmenter les droits de douane, il s’en prend désormais aux Européens, exigeant un accroissement des importations de pétrole et de gaz américains sous peine de lourdes taxes douanières. La Commission européenne envisage plusieurs solutions pour éviter ces sanctions, telles qu’une augmentation des achats de produits américains, une baisse des droits de douane sur les voitures ou l’adoption de normes communes pour l’acier « propre ».

Sur le plan national, Donald Trump reste centré sur la lutte contre l’immigration. Il a promis de signer une série de décrets pour fermer les frontières aux immigrés illégaux et lancer une vaste opération d’expulsion. Ces annonces inquiètent particulièrement les populations immigrées, qui représentent 14,3 % de la population américaine, et contribuent de manière significative à la main-d’œuvre nationale (19 %). Certains économistes soulignent toutefois la nécessité d’un accueil plus ouvert des étrangers pour pallier la baisse du taux de natalité aux États-Unis.

Les questions restent nombreuses : comment Donald Trump prévoit-il de gérer les conflits internationaux en cours ? L’Union européenne parviendra-t-elle à éviter une guerre commerciale avec Washington ? Et le président réélu mettra-t-il réellement en œuvre son plan drastique contre l’immigration clandestine ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 25 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.