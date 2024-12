C dans l’air du 30 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 30 décembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 30 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Crashs d’avion : peur en haute altitude

La Corée du Sud observe une semaine de deuil national après un tragique crash aérien survenu hier à l’aéroport de Muan, faisant 179 morts et seulement deux survivants. Il s’agit de la pire catastrophe aérienne de l’histoire du pays. Le Boeing 737-8AS de la compagnie Jeju Air, qui tentait d’atterrir sans son train d’atterrissage, a percuté un mur en béton en bout de piste avant de s’embraser.



Publicité





Une enquête qui soulève des questions

Les premiers éléments d’enquête indiquent une collision avec des oiseaux, aggravée par des conditions météorologiques difficiles, comme cause probable de l’accident, selon Lee Jeong-hyun, chef des pompiers de Muan. Cependant, des interrogations persistent sur la défaillance du train d’atterrissage, qui aurait contraint l’appareil à se poser sur le ventre. Par ailleurs, le mur en béton présent en fin de piste suscite des critiques sévères, un expert en aéronautique rappelant qu’un tel obstacle va à l’encontre des normes de sécurité internationales.

Pour élucider les causes de l’accident, l’Agence nationale de sécurité des transports des États-Unis (NTSB), accompagnée par Boeing, a dépêché une équipe d’experts en Corée du Sud.

Boeing face à des incidents à répétition

Le crash de Muan relance les préoccupations autour de la sécurité des appareils Boeing. Quelques jours plus tôt, un autre 737-8AS avait signalé un problème similaire de train d’atterrissage. Ces incidents s’ajoutent à une série de catastrophes impliquant les modèles 737 Max, 777 et 787 Dreamliner, tous sous enquête par la Federal Aviation Administration (FAA).

La réputation de Boeing a déjà été entachée par deux accidents majeurs du 737 Max en 2018 et 2019, liés à des erreurs de conception dans le système MCAS. Sous pression, le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, a présenté ses excuses devant une commission du Sénat américain en juin dernier, promettant une mobilisation totale pour améliorer la sécurité.

Un autre crash en Asie centrale : des tensions géopolitiques

Dans un contexte déjà sombre pour l’aviation, un avion d’Azerbaïdjan Airlines s’est écrasé il y a quelques jours au Kazakhstan, faisant 38 morts. Selon le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, l’appareil a été victime de « brouillages électroniques » et de tirs en provenance de Russie, causant des dommages irréparables.

Bien que Vladimir Poutine ait présenté des excuses, il n’a pas pleinement reconnu la responsabilité de son pays, suscitant des critiques d’Aliev : « Admettre sa culpabilité et informer le public aurait été une démarche essentielle. »

Ces drames successifs mettent en lumière des enjeux cruciaux pour l’aviation civile, tant sur le plan technique que diplomatique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 30 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.