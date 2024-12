Plus Belle La Vie du 19 décembre 2024 : Emma pardonne Baptiste (résumé + extrait vidéo épisode 238 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 238 de PBLV – C’est un drame qui attend Emma et Baptiste ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’ils se réconcilient, Emma fait une fausse couche et perd leur bébé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 décembre 2024 – résumé de l’épisode 238

Baptiste s’inquiète pour Emma, mais elle le rassure : elle affirme qu’elle va bien, malgré la fausse couche qu’elle a subie. Cependant, elle avoue douter de leur avenir ensemble, pensant qu’ils ont peut-être atteint un point de rupture. Baptiste, lui, reste convaincu qu’ils peuvent encore y arriver. Encouragée, Emma veut y croire aussi. Ils échangent un baiser.

Thomas informe Kilian qu’il a des nouvelles de Romy par l’intermédiaire d’Eric : la petite va bien. Kilian lui demande s’il prévoit de la voir. Thomas répond qu’il ne s’interdit rien, mais que sa famille reste sa priorité. Ému, Thomas se confie : il a été adopté et n’a jamais connu sa mère, ce qui renforce l’importance qu’il accorde à la famille. Kilian, touché, lui demande à quel point il fait partie de la sienne. Surpris, Thomas lui répond qu’il est comme le petit frère qu’il a toujours rêvé d’avoir. Kilian avoue se sentir mis à l’écart depuis le retour de Baptiste. Thomas, désolé, lui assure qu’il l’aime et s’excuse.



Plus tard, Baptiste présente son business plan à Thomas et Kilian. Thomas se montre enthousiaste, tandis que Kilian se montre plus critique, notamment sur le choix du nom. Baptiste leur demande un service, sans en dire davantage. Plus tard, Baptiste emmène Emma au Mistral, transformé selon sa vision pour son futur projet à Camberra. Il a décidé de renommer le lieu « Le Petit Marci ». À l’intérieur, Thomas, Kilian et Mathis leur font découvrir les plats prévus pour la carte. Emma est conquise et valide le projet. Ils s’embrassent et savourent ce moment de complicité retrouvée.

Eric remarque le pull de Noël de Zoé et lui en fait la remarque. Elle explique que c’est un cadeau de sa mère, qui en a un identique. Étonné, Eric s’intéresse à leurs plans pour les fêtes.Eric explique à Zoé que d’habitude elle s’arrange pour être de garde au commissariat et ne pas fêter Noël… Zoé rejoint Ariane au commissariat pour une mission liée à une chorale de Noël. Curieuse, Zoé demande à Ariane pourquoi elle ne célèbre jamais cette fête. Ariane, émue, lui révèle que Noël a toujours été une période difficile : son père avait envoyé sa mère à l’hôpital un soir de Noël, et depuis, elle ne fête plus ce jour.

Plus tard autour d’un chocolat chaud u Mistral, Ariane et Zoé échangent des souvenirs liés à Noël, renforçant leur complicité.

Jennifer et Samuel, enthousiastes à l’idée de partir en Laponie pour Noël, déchantent lorsqu’ils apprennent que leur vol est annulé et que le remboursement n’interviendra que dans deux mois. Déçu, Samuel exprime son regret, expliquant que c’était son premier Noël sans famille. Jennifer, vexée par son commentaire maladroit, quitte la pièce. Samuel réalise qu’il a fait une gaffe.

Mais Jennifer revient vêtue d’un costume de mère Noë. Elle surprend Samuel pour lui redonner le sourire.

Enfin, Thomas retrouve Gabriel et lui annonce la réconciliation entre Baptiste et Emma, tandis que Mathis joue avec Kilian. Gabriel, surpris, écoute Thomas lui confier son envie d’adopter un enfant, une nouvelle qui pourrait bouleverser leur quotidien.

VIDÉO Plus belle la vie du 19 décembre 2024 – extrait vidéo

