Ici tout commence du 12 décembre : Bérénice sous le choc (résumé + vidéo épisode 1066 en avance)

Ici tout commence du 12 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1066 – Bérénice est sous le choc et a le coeur brisé ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme a découvert la tromperie de Carla avec Souleymane et peine à s’en remettre…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1066

Bérénice est dévastée. Elle vient d’apprendre que sa compagne, Carla, l’a trompée avec Souleymane. Constance, tentant de l’apaiser, l’encourage à discuter avec Carla. Elle lui rappelle que tout le monde peut faire des erreurs et suggère que Bérénice n’a peut-être pas tous les éléments. Après tout, Carla traverse une période difficile, et il pourrait y avoir des explications à ses actes. ..

Lorsque Teyssier entre dans la pièce et découvre Bérénice en pleurs, il propose une tout autre approche. Selon lui, rien ne vaut un investissement total dans la cuisine pour se vider l’esprit et avancer sans s’attarder sur la douleur. Il lui conseille de se focaliser sur sa bûche de Noël ! Mais Bérénice l’envoie balader…



À l’Institut, Rose vient en aide à Angèle. Pendant ce temps, Alice sombre dans une dangereuse addiction. De son côté, Mehdi se retrouve confronté au plus grand défi de sa vie.

Ici tout commence du 12 décembre 2024 – extrait vidéo

