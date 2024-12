Plus Belle La Vie du 12 décembre 2024 : Thomas découvre le secret d’Emma, une grossesse surprise (résumé + extrait vidéo épisode 233 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 233 de PBLV – Thomas va suivre Emma et découvrir son secret aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Emma va découvrir qu’elle est enceinte.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 décembre 2024 – résumé de l’épisode 233

Thomas remercie Baptiste d’avoir pris en charge l’ouverture du bar. Baptiste, épuisé par une nuit agitée, confie qu’il a fait un cauchemar où Emma ne revenait pas. Il exprime son sentiment d’échec et sa peur d’être perdu sans elle. Thomas tente de le réconforter et lui propose de rester travailler à sa place pour lui changer les idées, pendant qu’il s’occupe des cadeaux de Noël.

De retour chez lui, Thomas interpelle Emma, mais elle ne répond pas. Intrigué, il décide jeter un oeil dans son téléphone… Il regarde son agenda et découvre un rendez-vous. Peu après, Emma arrive, habillée avec soin, et explique qu’elle sort boire un café avec une amie. Thomas, soupçonneux, note son attitude évasive tandis qu’elle part.



Publicité





Plus tard, Thomas confronte Emma sur les lieux de son rendez-vous, soupçonnant une infidélité. Emma, bouleversée, explique qu’il s’agissait de son dernier entretien pour une promotion professionnelle en Australie. Thomas, attristé, réalise qu’il a peut-être compromis son avenir. Pendant ce temps, Emma ressent une vive nausée… Au cabinet médical, Baptiste accompagne Emma, et Gabriel remarque une tension basse. Il l’interroge sur ses symptômes et suggère qu’elle pourrait être enceinte.

Au bar, Baptiste assure le service quand Mirta arrive. Elle confie à Kilian que Luna traverse une période difficile en prison. Baptiste tente de rassurer Mirta, affirmant que Luna est résiliente. Mirta suggère à Baptiste de revenir travailler à Marseille avec Thomas et Kilian.

Pendant ce temps, Jennifer surprend Samuel en train de s’acharner à réparer le train électrique de Raphaël, le fils de Patrick. Elle ne comprend pas pourquoi il s’en préoccupe autant et remarque que les enfants semblent être un sujet sensible cette semaine. Samuel, frustré par sa tentative de réparation infructueuse, s’énerve et évite la discussion en allant prendre une douche. Au commissariat, Samuel, toujours préoccupé, confie à Patrick les tensions avec Jennifer concernant leur désaccord sur les enfants, tout en poursuivant sa réparation du train.

De son côté, Ophélie rencontre un homme prêt à servir d’intermédiaire avec un grossiste pour lancer ses créations. Elle exprime son désir d’être indépendante, refusant d’utiliser les contacts de sa mère. Elle révèle aussi son nouveau nom d’artiste : Colombine. L’intermédiaire, enthousiaste, promet de montrer ses modèles.

L’intermédiaire d’Ophélie revient avec une proposition de contrat. Enthousiaste mais hésitant, il lui conseille de réfléchir et de consulter son frère pour évaluer d’éventuelles meilleures options. Ulysse, le frère adoptif d’Ophélie, met en garde contre le contrat et l’aide à envisager d’autres solutions. Ophélie finit par lui demander son soutien pour retrouver ses parents biologiques.

A LIRE AUSSI : TF1 déprogramme encore une fois « Plus belle la vie » !

VIDÉO Plus belle la vie du 12 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.