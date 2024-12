Ici tout commence du 3 décembre : Bérénice confronte Marc et Rose (résumé + vidéo épisode 1059 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1059 – Bérénice va confronter Marc et Rose ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Bérénice a surpris Marc entrain de fouiller chez Angèle !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 3 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1059

La mission de Marc Leroy et Rose Latour a échoué. Marc, chargé de récupérer le carnet intime de Rose chez Angèle, a été surpris en flagrant délit par Bérénice. Cette découverte met Rose dans tous ses états : elle redoute que Bérénice ne révèle ce qu’elle a vu à Carla. Rose ne veut absolument pas que sa fille devine quoi que ce soit. Si Carla venait à apprendre l’existence du carnet, elle poserait des questions auxquelles sa mère ne pourrait plus échapper, mettant en péril ses secrets…

Alors que Rose et Marc discutent de la situation, Bérénice interrompt leur échange. Si elle commence par s’adresser à Marc, Rose prend rapidement les devants, expliquant que c’est elle qui doit parler en tête-à-tête avec Bérénice. Mais comment justifiera-t-elle cette initiative ?



De son côté, Alice est prête à tenter une nouvelle aventure. Pendant ce temps, Maya insuffle l’esprit de Noël à L’Institut !

Ici tout commence du 3 décembre 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.