Ici tout commence du 4 décembre : Carla sous le choc face à la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1060 en avance)

Ici tout commence du 4 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1060 – On peut dire que Carla va être sous le choc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle va lire le carnet de Rose et découvrir qu’elle n’est peut être même pas la fille de Raphaël !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1060

Entre Carla et Bérénice, l’atmosphère est électrique. Depuis le déjeuner chez Angèle, la fille de Rose nourrit une rancune tenace envers sa compagne. Alors que Carla n’aspirait qu’à un peu de soutien, Bérénice, submergée par sa frustration et son sentiment d’injustice, a laissé éclater son agacement. Elle s’est montrée agressive envers Angèle, allant jusqu’à évoquer sans détour la véritable nature de Raphaël. Pour Carla, ce comportement a rendu la situation encore plus délicate. Pourtant, elle ne demande qu’une chose : que Bérénice lui fasse confiance. Carla est convaincue qu’elle ne se laissera jamais manipuler par Angèle. Bien que Bérénice ait tenté de s’expliquer et de se justifier, la colère de Carla reste vive. Mais la révélation que Bérénice s’apprête à lui faire pourrait bien bouleverser, une fois de plus, les certitudes de Carla… Elle lui parle du carnet avec lequel Angèle fait pression sur Rose !

Plus tard, Carla décide de confronter Angèle. Celle-ci lui remet le carnet de Rose… Et là, c’est le choc. Non seulement Rose a écrit des horreurs, mais elle a aussi dit que le bébé n’était peut être même pas de Raphaël ! Carla est bouleversée.



Pendant ce temps, Enzo met en place un blind test pour animer les esprits. À l’Institut, Léonard se révèle être un véritable ange gardien.

Ici tout commence du 4 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.