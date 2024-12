Ici Tout Commence spoiler : Clotilde impressionne pour le Nouvel An ! (vidéo épisode du 31 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Clotilde s’est lancé un énorme défi en décidant à la dernière minute d’organiser une grande fête pour le réveillon du Nouvel An à l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, avec l’aide de Zoé et Solal, Clotilde savoure sa victoire : sa fête est un succès et tout le monde la félicite !











L’ambiance du Nouvel An est en ébullition à l’Institut, et il faut reconnaître que chacun a joué le jeu à fond ! Entre les décors multicolores, la musique rétro, le buffet gourmand, les coiffures extravagantes, la boule disco et les costumes éclatants, tout est réuni pour célébrer la nouvelle année comme il se doit

Clotilde Armand fait une entrée triomphale et très remarquée à la fête. Elle est suivie de près par Teyssier qui, malgré sa récente défaite, a décidé de participer… à sa manière. Quand Clotilde lui demande quel est son costume, Emmanuel sort ses lunettes lumineuses et s’éloigne. Du grand Teyssier !

