C dans l’air du 27 décembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 27 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Déficit, entreprises, impôts… la grande inquiétude

« Je mesure pleinement l’ampleur de la tâche. » C’est par ces mots qu’Éric Lombard a entamé lundi son mandat en tant que nouveau ministre de l’Économie, après sa nomination par François Bayrou. Bien que son profil de technicien ait été salué par les milieux économiques et politiques, l’enjeu reste de taille pour l’ancien président de la Caisse des dépôts et consignations, qui débute en politique. Décrit comme un banquier de gauche, il porte la lourde responsabilité de présenter un budget d’ici fin février, dans un contexte tendu. Le Rassemblement national, qui avait censuré le précédent gouvernement, exerce une pression constante.



La France traverse une période critique : la dette publique a atteint un sommet de 3 303 milliards d’euros au troisième trimestre, tandis que le chômage a progressé de 1,4 % en novembre et devrait continuer à augmenter, selon l’Insee. Dans ce climat, les syndicats de travailleurs et les organisations patronales, habituellement divisés, ont appelé le Premier ministre à privilégier « les compromis » et à garantir une « stabilité », notamment fiscale. Éric Lombard a annoncé vouloir miser sur « l’écoute, le dialogue et la recherche de solutions partagées ». Mais cela suffira-t-il ?

Pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), l’incertitude est totale. Paralysé par le manque de visibilité sur le futur budget, le secteur connaît une crise historique : seulement 250 000 logements ont été construits cette année, un niveau inédit depuis les années 1950. Les mises en chantier ont chuté de 28,6 % pour les maisons individuelles et de 21,3 % pour les logements collectifs en un an, en raison de la hausse des coûts de production et de l’accès restreint au crédit pour les ménages. Dans un communiqué, Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, a exhorté le gouvernement à prendre « des mesures décisives pour endiguer cette crise violente qui menace l’économie française et les finances publiques ». Seule éclaircie : Valérie Létard et Agnès Pannier-Runacher restent respectivement en charge du Logement et de la Transition écologique.

Éric Lombard devra élaborer un budget visant à réduire le déficit public, actuellement à 6,1 % du PIB. Une mission titanesque, sachant que la France n’a pas présenté un budget à l’équilibre depuis 1974, sous Valéry Giscard d’Estaing. Ce dernier excédent, de 8,5 milliards de francs (environ 6,7 milliards d’euros), remonte à un demi-siècle. Jean-Pierre Fourcade, ministre des Finances à l’époque, observe aujourd’hui avec inquiétude la situation « cauchemardesque » qui menace la stabilité de la zone euro.

Comment Éric Lombard compte-t-il faire adopter son projet de loi de finances ? Pourquoi le secteur du BTP est-il particulièrement inquiet face aux perspectives économiques ? Et la France a-t-elle encore les moyens d’atteindre un budget à l’équilibre ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 27 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.