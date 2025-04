The Power du 10 avril : qui de Manon ou Shauna gagnera le duel ? (résumé, spoiler + replay épisode 4)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 4 du jeudi 10 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vincent tente le tout pour le tout avec Vivian ! Il lui avoue qu’il est le Power Player et lui propose de s’allier pour aller jusqu’en finale ensemble.











Contre toute attente, Vivian accepte ! Vincent se couche soulagé mais dans sa tente dans le froid.

Le lendemain, tout le monde attend la décision de Maxence. Et Vivian annonce à Sarah qu’il sait pour Vincent et qu’il a une idée pour le protéger. Il veut enlever de la tête de Robin que Vincent serait le Power Player et il l’embrouille. Ils placent un babyphone pour piéger Vincent. Evidemment, c’est une fausse discussion à laquelle Robin assiste grâce au babyphone ! Vivian est satisfait, il lui ont fait croire que Sarah est le Power Player ! Et comme il l’avait prévu, Robin répète à tout le monde l’information… Il en parle à Manon mais elle n’a pas confiance.

Et Robin en fait tellement trop que Manon comprend tout ça est bidon ! Elle démasque le fait que tout ça a été fait pour piéger Robin.



Delta demande à Maxence son choix avec son contre-pouvoir : il décide de sauver Robin en le remplaçant par Shauna ! Manon ne le prend pas très bien et s’inquiète, même si elle est convaincue que Vincent est le Power Player. De son côté, Maxence a fait ce choix pour avoir Vincent de son côté.

Delta annonce à Manon et Shauna qu’une seule d’elles sera face au Power Player. Elles vont d’abord s’affronter lors d’un duel et la gagnante sera sauvée. La perdante affrontera le Power Player et devra le démasquer pour se sauver !

Vivian décide de parler à Shauna, il a encore changé d’avis et veut qu’elle élimine Vincent ! Elle doute de lui alors que Manon et Shauna vont pouvoir parler au Power Player au téléphone (avec une voix trafiquée).

Face à Manon, Vincent n’arrive pas à faire illusion et elle reste convaincue que c’est lui. Ça marche beaucoup mieux avec Shauna, qui lui pose des questions étranges et auxquelles il ment sans problème.

SPOILER qui de Manon ou Shauna remportera le duel ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure du duel des cibles entre Manon et Shauna. Il s’agit d’une épreuve de logique et… elles ne comprennent pas les règles ! Mais c’est finalement Manon qui remporte le duel ! Shauna va donc affronter Vincent, qui jubile puisqu’à priori, Shauna ne l’a pas démasqué !

The Power, le replay du 10 avril

Rendez-vous vendredi 11 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l'épisode 5.