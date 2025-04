The Power du 8 avril : qui va remporter le jeu du contre-pouvoir ? (résumé, spoiler + replay épisode 2)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 2 du mardi 8 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vivian soupçonne déjà Vincent d’être le Power Player. Et Vivian fait exprès de le provoquer.





Le lendemain, Vivian est toujours en très grande forme. Et il annonce à Vincent qu’il sait qu’il est le Power Player ! Il en est certain et sait qu’il ment.







Delta organise un jeu avec à la clé pour le gagnant, un indice pour démasquer le Power Player ! Toujours dans son désir de vengeance, Vivian élimine Vincent dès qu’il en a l’occasion. Et au final, c’est Jessica qui remporte la victoire et l’indice !

Jessica découvre l’indice pour tenter de démasquer le Power Player : il s’agit de son écriture. Quand elle rejoint les autres, elle tente un énorme coup de bluff : elle annonce qu’avec l’indice, elle sait qui est le Power Player ! Vincent pense qu’elle l’a démasqué.



Jess partage son indice avec Maxence, Lou, Manon et Cindy. Elle leur avoue qu’elle a bluffé. Ils se demandent s’ils ne vont pas faire une dictée afin de reconnaitre l’écriture du Power Player. Ils hésitent.

Delta annonce que le Power Player a fait un choix durant la nuit : la personne qu’il a choisi doit s’avancer pour prendre une douche glacée ! Pour brouiller les pistes, Vincent s’est choisi lui-même ! Mais il fait une erreur, Vincent a enlevé son micro avant même que Delta lui demande. Vivian l’a remarqué.

Jessica, qui est amie avec Marwa (la petite amie de Vincent), décide de faire alliance avec lui !

Il est temps de découvrir que est la seconde cible et va affronter Robin en duel. Chaque joueur pose sa main pour savoir il est tranquille ou en danger. Shauna est en sécurité, tout comme Maxence et Giovanni. Manon découvre qu’elle est la seconde cible ! Robin et Manon vont donc s’affronter et ils risquent l’élimination. Vivian retrouve Manon et lui annonce qu’il est certain que c’est Vincent le Power Player !

SPOILER qui va remporter le jeu du contre-pouvoir ?

Dans l’épisode de demain, vous allez découvrir si Manon va faire confiance à Vivian ou pas. Vincent décide de tout avouer à Vivian pour tenter une alliance improbable ! Et un jeu du contre-pouvoir va permettre au gagnant de changer l’une des cibles ! Et c’est Maxence qui va remporter le pouvoir. Mais avant qu’il se décide, Manon essaie de le convaincre de la sauver…

The Power, le replay du 8 avril

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce mardi 8 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 9 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 3.