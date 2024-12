Les Cinquante du 4 décembre 2024 : qui a été éliminé avant le jeu final ? (résumé + replay épisode 68)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 68 du mercredi 4 décembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 68 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs qui se préparent à aller dans l’arène pour un premier jeu à élimination directe !





La pression monte pour les finalistes avant ce jeu, qui vont rentrer dans le vif du sujet. Ils sont plus motivés que jamais à l’approche de la fin de l’aventure.







Le Lion leur demande de se rendre dans l’arène. Ils découvrent deux tables avec 2 chaises par table ! Les garçons se placent sur une table et les filles sur l’autre. Les animaux leur apportent un bouchon en liège par table. Le Lion annonce les règles : le seul but est d’attraper le bouchon en premier ! Tout au long du jeu, le Lion leur donnera des ordres à exécuter, ils pourront attraper le bouchon que quand il le dira et celui qui l’attrape prend un point ! Il y a trois manches, le premier qui attrape le bouchon trois fois a gagné !

Julie remporte la première le bouchon. Enzo touche le bouchon sans qu’il donne l’ordre, le point va à Kévin. Hillary remporte ensuite 2 fois le bouchon, tout comme Enzo ! Il y a ensuite égalité, 2 points pour tout le monde !



Hillary se qualifie la première pour le jeu final ! Enzo se qualifie le second. Julie et Kévin s’affrontent donc. C’est serré mais c’est finalement Kévin qui se qualifie !

Julie éliminée

Julie est éliminée sur ce jeu, elle quitte les Cinquante juste avant le jeu final, qui opposera Hillary, Kévin et Enzo. Avant de partir, Julie encourage Hillary à tout donner pour aller au bout !

Hillary et Kévin complotent, ils aimeraient finir l’aventure ensemble et Kévin assure qu’il peut pipoter le jeu pour sortir Enzo !

Les Cinquante, le replay du 4 décembre

Si vous avez manqué l’épisode 68 ce mercredi 4 décembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 5 décembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 69.