Un Si Grand Soleil du 5 décembre : Marc s’attaque à Catherine, Evan en plein dilemme (résumé épisode 1527 en avance)

Un si grand soleil du 5 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1527 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 5 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Marc rentre tard, Léonore s’est endormie sur le canapé en l’attendant. Il est désolé, il bossait sur un article et a oublié de le prévenir. Léonore pense que Marie-Sophie abuse et l’exploite. Marc la défend, Léonore est surprise… Il dit qu’ils ont crevé l’abcès, Léonore est fière de lui.

Chloé demande à Evan comment ils font pour ce soir, mais il a oublié le rendez-vous chez la psy. Elle propose d’annuler et s’énerve, mais Evan lui assure qu’il va s’arranger. Elle est agressive, il lui assure que c’est un oubli. Elle parle d’un acte manqué… Robin décide d’aller prendre son petit dej ailleurs.



Soan et Marie-Sophie se disputent. Il lui reproche d’être rentrée tard sans prévenir. Elle dit ne pas avoir de compte à lui rendre, Soan lui rappelle qu’ils ont une ado qui va mal. Charlotte est au milieu de la dispute. Elle leur dit qu’ils n’ont qu’à se séparer.

A l’hôpital, Alain parle à Evan. Une amie à lui dirige une clinique du sport à Nice et elle recherche un nouveau chef de service. Il a pensé à lui ! Evan est touché mais ça veut dire déménager à Nice et il n’est pas certain de pouvoir imposer ça à sa famille. Alain pense que c’est une sacrée opportunité.

Marc et Marie-Sophie arrivent complices à Midi Libre, le directeur remarque que ça va mieux. Ils assurent avoir mis les choses au clair. Marc passe des appels pour son article sur le centre de santé des Coquelicots. Il essuie des refus mais recueille des témoignages.

Ludivine Kleber appelle Evan pour lui parler de la proposition d’emploi à Nice. Il parle de sa famille à Montpellier mais elle lui parle du salaire très élevé, à 140.000 euros par an. Il promet d’y réfléchir.

Marc vient interroger Catherine Laumière. Il la brosse dans le sens du poil, Catherine semble ravie. Il parle ensuite le centre des Coquelicots et des bénéfices très élevés. Il lui parle de pratiques frauduleuses, Catherine est surprise de la tournure de l’entretien. Elle lui assure qu’il peut y avoir des erreurs mais pas de fraude. Elle le met dehors.

Evan et Chloé sont chez la psy. Il pense que c’est plus fluide entre eux. Chloé est d’accord, ils font des efforts. Mais elle a toujours l’impression de marcher sur des oeufs, il n’y a plus de spontanéité. Il confirme qu’ils sont moins complices. Quand ils arrivent à la maison, Evan propose à Chloé de dîner dehors. Elle est ravie.

Eliott est avec Toma et Muriel, elle lui dit avoir réfléchi à un mode de garde. Elle lui propose un week-end sur 2 et 2 soirs par semaine. Il est surpris et lui dit qu’il n’a pas son mot à dire. Elle lui rappelle que ce n’est pas elle qui les a mis dans cette situation. Il dit faire tout pour s’en sortir et avoir une cliente régulière. Muriel lui reproche d’avoir choisi Catherine Laumière. Eliott s’en va, Muriel lui dit que pour la garde elle va mettre tout ça par écrit.

Marc sort tard de Midi Libre, il appelle Léonore qu’il doit rejoindre au ciné. Il se demande s’il n’est pas observé sur le parking… Il montre finalement en voiture.

