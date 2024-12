C à vous du 4 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Motions de censure, possible chute du gouvernement, avenir du NFP… Manuel Bompard, député LFI-NFP de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de La France Insoumise, est l’invité de C à vous

🔵 Quel rôle Emmanuel Macron va-t-il encore pouvoir jouer ? On en parle avec Bruno Jeudy, directeur délégué de la Tribune Dimanche et éditorialiste politique dans C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Stephan Paroche, chef étoilé de « La Table » au Château et Village Castigno à Assignan

🔵 Dans la Suite de C à vous : Kendji Girac pour la réédition de son album « Vivre … Noël acoustique » disponible ce vendredi. Il sera en tournée dans toute la France en 2026; et Earvin Ngapeth, double champion olympique de volley aux JO de Tokyo 2020 et aux JO de Paris 2024

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 4 décembre 2024 à 19h sur France 5.